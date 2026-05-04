Howrah Uttar Assembly Election Result 2026 (हावड़ा उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Gautam Chowdhuri को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Umesh Rai को उम्मीदवार बनाया। हावड़ा उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के गौतम चौधरी ने जीत हासिल की थी। हावड़ा उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 5522 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार उमेश राय को हराया था।

हावड़ा उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Howrah Uttar Election Result 2026

यहां देखें हावड़ा उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Howrah Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Chandra Kanta Jaiswal Rs 1,36,84,540 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Ganeshlal Gupta Rs 2,25,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 55,000 ~ 55 Thou+ Cases Age Education 3 52 Graduate Professional Gautam Chowdhury / Cases Age Education 4 53 12th Pass Gautam Ray Rs 2,54,04,361 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 Post Graduate Gautam Verma Rs 28,158 ~ 28 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 8th Pass Harinaarayan Chowdhary / Cases Age Education 0 50 12th Pass Monoranjan Polley Rs 17,58,601 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 10th Pass Om Prakash Jaiswal Rs 16,52,974 ~ 16 Lacs+ / Rs 41,000 ~ 41 Thou+ Cases Age Education 0 66 8th Pass Priti Devi / Cases Age Education 0 46 8th Pass Shankar Kha Rs 22,000 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass Sisir Samanta Rs 42,71,793 ~ 42 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 12th Pass Soumen Manna / Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Umesh Rai Rs 76,17,624 ~ 76 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 19 48 Graduate

हावड़ा उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Howrah Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हावड़ा उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Gautam Chowdhuri 2016 Laxmi Ratan Shukla 2011 Asok Ghosh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।