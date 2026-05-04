Howrah Madhya Assembly Election Result 2026 (हावड़ा मध्य विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हावड़ा मध्य विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हावड़ा मध्य विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Arup Roy, S/o Late Prabhat Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sanjay Singh को उम्मीदवार बनाया। हावड़ा मध्य सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अरूप रॉय, पुत्र स्वर्गीय प्रभात रॉय ने जीत हासिल की थी। हावड़ा मध्य सीट पर हार जीत का अंतर 46547 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार संजय सिंह को हराया था।

हावड़ा मध्य विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Howrah Madhya Election Result 2026

यहां देखें हावड़ा मध्य की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Howrah Madhya (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हावड़ा मध्य विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amajit Basu Rs 1,06,85,876 ~ 1 Crore+ / Rs 5,21,629 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 1 48 Doctorate Aparna Bose Rs 2,17,228 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Arijit Nandy / Cases Age Education 0 27 12th Pass Arup Roy Rs 4,84,96,085 ~ 4 Crore+ / Rs 22,82,974 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 0 70 Graduate Professional Asif Hussain Nil / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 10th Pass Biplab Kumar Mandal / Cases Age Education 1 75 Graduate Debasish Ghorui Rs 35,226 ~ 35 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Debnath Kundu Rs 30,27,437 ~ 30 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Graduate Imteaz Ahmed / Cases Age Education 0 53 Post Graduate Renu Prasad Rs 10,055 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 8th Pass Saikat Ram Rs 12,680 ~ 12 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Graduate Sankar Mondal (Bultu) / Cases Age Education 0 45 10th Pass Sharmistha Das Rs 15,23,452 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Graduate Professional Shrirup Das Rs 58,48,184 ~ 58 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Graduate Subrata Mondal / Cases Age Education 0 60 Graduate

हावड़ा मध्य में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Howrah Madhya Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हावड़ा मध्य में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Arup Roy 2016 Arup Roy 2011 Arup Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।