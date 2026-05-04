Howrah Dakshin Assembly Election Result 2026 (हावड़ा दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nandita Chowdhury को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rantidev Sengupta को उम्मीदवार बनाया। हावड़ा दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नंदिता चौधरी ने जीत हासिल की थी। हावड़ा दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 50569 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रंतिदेव सेनगुप्ता को हराया था।

हावड़ा दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Howrah Dakshin Election Result 2026

यहां देखें हावड़ा दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Howrah Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Banerjee Rs 2,45,47,287 ~ 2 Crore+ / Rs 45,66,108 ~ 45 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Post Graduate Amit Chakraborty Rs 3,20,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Avijit Das / Cases Age Education 0 30 12th Pass Avisek Das Rs 21,08,701 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Deepshikha Bhowmick Rs 26,30,089 ~ 26 Lacs+ / Rs 53,168 ~ 53 Thou+ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Madhusri Ghosh / Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Nandita Chowdhury Rs 26,44,16,942 ~ 26 Crore+ / Rs 70,09,495 ~ 70 Lacs+ Cases Age Education 0 65 12th Pass Pabitra Biswas Rs 28,77,174 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 12th Pass Rajesh Kumar Singh / Cases Age Education 0 36 Others Rita Ghoshal Rs 46,03,031 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 8th Pass Samir Bachar Rs 30,000 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 8th Pass Shyamal Kumar Hati / Cases Age Education 0 74 Graduate

हावड़ा दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Howrah Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हावड़ा दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nandita Chowdhury 2016 Brajamohan Majumder 2011 Braja Mohan Majumder

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।