Howraghat Assembly Election Result 2026 (होवराघाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की होवराघाट विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। होवराघाट विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Darsing Ronghang को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Sanjeeb Teron को उम्मीदवार बनाया। होवराघाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के डार्सिंग रोंगहांग ने जीत हासिल की थी। होवराघाट सीट पर हार जीत का अंतर 31683 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार संजीव तेरोन को हराया था।

होवराघाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Howraghat Election Result 2026

यहां देखें होवराघाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Howraghat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें होवराघाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Lunsing Teron Rs 2,48,63,049 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 12th Pass Rabi Kumar Phangcho Rs 27,38,367 ~ 27 Lacs+ / Rs 2,60,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 61 10th Pass Rabindra Rongpi / Cases Age Education 0 59 Graduate Rajen Timung Rs 22,90,000 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Sanjeeb Teron Rs 93,13,082 ~ 93 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate Sarkiri Rongphar / Cases Age Education 0 36 Post Graduate

होवराघाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Howraghat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें होवराघाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Darsing Ronghang 2016 Joy Ram Engleng 2011 Khorsing Engti

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।