लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक उठापठक तेज हो गई है। ऐसे में हर पार्टी जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। दरअसल लोकतंत्र का अभिन्न अंग होता है चुनाव, जिसमें जनता चुनती है अपना नेता। लेकिन जनता को वोट डालने का हक देता है वोटर कार्ड। ऐसे में जानते हैं कि कैसे घर बैठे बैठे आप बनवा सकते हैं अपना वोटर कार्ड।

कैसे करें वोटर कार्ड के लिए अप्लाई: अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसको बनवाने के लिए आपको फॉर्म 6 फिल करना होगा। फॉर्म 6 को आप ऑनलाइन इन आसान स्टेप्स से भर सकते हैं। बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) भी कहते हैं।

1. वोटर कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टर की वेबसाइट nvsp.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के होम पेज पर जाकर- Apply for registration of new voter (form 6) पर क्लिक करें।

3. पेज पर जो भी जानकारियां आपसे मांगी गई हैं, उन्हें फिल करें। इन जानकारी में नाम, पता, फोटो आदि शामिल सवालों को भर कर फॉर्म सब्मिट कर दें। इस सब्मिट बटन के क्लिक करने के साथ ही आपने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है।

4. अब आपके सामने एक रिफरेंस नंबर होगा, जिसकी मदद से आप अपने वोटर आईडी कार्ट का स्टेट्स चेक कर पाएंगे।

7 चरणों में होगा चुनाव: एक तरफ जहां इस साल लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो वहीं इस साल ही चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में होंगे। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत 11 अप्रैल से होगी और सात चरणों में चुनाव होंगे। जिसमें 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान किया जाएगा। वहीं बता दें कि पहले चरण में 20 राज्य- 91 सीटें, दूसरे चरण में 13 राज्य- 97 सीटें, तीसरे चरण में 14 राज्य- 115 सीटें, चौथे चरण में 09 राज्य-71 सीटें, पांचवे चरण में 07 राज्य-51 सीटें, छठे चरण में 07 राज्य-59 सीटें और सातवें चरण में 08 राज्य-59 सीटों पर मतदान होगा।

