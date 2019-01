राजनाथ सिंह का खुलासा- मिशन 2019 के लिए कैसे बना रहे घोषणा पत्र?

रविवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में लोकसभा संकल्प पत्र कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा महासचिव राम माधव सहित कमेटी के अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, “हम 15 कमेटियों का निर्माण करेंगे। ये कमेटियां, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे, वे आम जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे।” इस 15 कमेटियों में दलित, सवर्ण, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, व्यापारी, युवा, किसान सहित कई वर्गों के लोग शामिल होंगे।

दरअसल, आगामी लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तरह ही अपने प्रदर्शन को दोहराने के उद्देशय से भाजपा मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 41 लोगों की तीन अलग-अलग कमेटी बनाई है। तीन कमेटियों में संकल्प पत्र (चुनाव घोषणा पत्र), प्रचार-प्रसार और सामाजिक-स्वंयसेवी संगठन संपर्क शामिल है। भाजपा ने राजनाथ सिंह को ‘संकल्प पत्र’ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज रविवार (13 जनवरी) को उन्होंने खुलासा किया कि मिशन 2019 के लिए घोषणा पत्र का निर्माण किस तरह किया जा रहा है।

