Hojai Assembly Election Result 2026 (होजाई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की होजाई विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। होजाई विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ramkrishna Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Debabrata Saha को उम्मीदवार बनाया। होजाई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के रामकृष्ण घोष ने जीत हासिल की थी। होजाई सीट पर हार जीत का अंतर 33782 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार देबब्रता साहा को हराया था।

होजाई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Hojai Election Result 2026

यहां देखें होजाई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Hojai (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें होजाई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Jhilli Chowdhury Rs 57,33,721 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 12th Pass Shiladitya Dev Rs 4,38,92,463 ~ 4 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 13 57 Graduate

होजाई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Hojai Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें होजाई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ramkrishna Ghosh 2016 Shiladitya Dev 2011 Dr. Ardhendu Kr. Dey

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।