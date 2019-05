हरियाणा के रोहतक में मतदान के दौरान एक अजीब घटना पेश आई। दरअसल, पोलिंग बूथ पर राज्य के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ गैंग्स्टर रमेश लोहार नजर आया। इस दौरान पुलिस ने लोहार को पोलिंग बूथ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि बोहर निवासी और हिस्ट्रीशीटर बदमाश लोहार के साथ मकडोली निवासी सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से पुलिस ने लाठी, डंडा, दो फर्जी नंबर, .32 बोर की 15 गोलियां बरामद किए हैं। यह पहला ऐसा वाकया है जब पोलिंग बूथ के पास से किसी हिस्ट्रीशीटर बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। लोहार के साथ-साथ चुनाव आयोग ने मंत्री मनीष ग्रोवर पर भी चुनाव समाप्त होने तक सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया।

They recovered Lathies/Dandas, 2 fake number plates, 15 cartidges of 0.32 bore, from them. Three vehicles with temporary numbers have also been impounded. pic.twitter.com/fXdVRxLMvU

— Navdeep Virk (@nsvirk) May 12, 2019