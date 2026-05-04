Hingalganj Assembly Election Result 2026 (हिंगलगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हिंगलगंज विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हिंगलगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Debes Mandal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Nemai Das को उम्मीदवार बनाया। हिंगलगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के देवेश मंडल ने जीत हासिल की थी। हिंगलगंज सीट पर हार जीत का अंतर 24916 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार नेमाई दास को हराया था।

हिंगलगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Hingalganj Election Result 2026

यहां देखें हिंगलगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Hingalganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हिंगलगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananda Sarkar Rs 1,87,74,608 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 12th Pass Ashok Kumar Mondal Rs 13,91,869 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 8th Pass Bidyut Gayen / Cases Age Education 0 59 10th Pass Biswajit Roy Rs 5,60,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Graduate Pulakesh Mondal Rs 5,326 ~ 5 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Rekha Patra / Cases Age Education 2 32 Literate Rekharani Mridha Rs 27,51,700 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 10th Pass Sangita Mandal Rs 18,000 ~ 18 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Shuvadip Mandal / Cases Age Education 0 36 Graduate Professional

हिंगलगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Hingalganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हिंगलगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Debes Mandal 2016 Debes Mandal 2011 Anandamay Mandal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।