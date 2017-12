गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम 2017: दोनों राज्यों में BJP सरकार, जानिए कहां से कौन जीता

Gujarat, Himachal Pradesh Election Chunav Result 2017: गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। सभी 182 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। गुजरात में बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली है, वहीं अन्‍य के खाते में 6 सीट गई हैं। वहीं हिमाचल की बात करें तो राज्य में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली है, वहीं अन्‍य के खाते में 3 सीट गई हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने बताया कि पर्यवेक्षक के रूप में अरुण जेटली और सरोज पांडे गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गुजरात के चुनाव की विजय एक डबल खुशी का विषय है। मैं गुजरात बीजेपी के नेताओं और कार्यकताओं को बधाई देता हूं। लोकतंत्र में चुनाव सरकार के काम का लेखा जोखा होता है। हिमचाल प्रदेश में जिस तरह नतीजे दिखाए हैं, वो इस बात का सबूत हैं, कि अगर आप विकास नहीं करते हैं , तो पांच साल के बाद जनता आपको स्वीकार नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने विकास के लिए वोट दिया है। गुजरात के चुनाव बीजेपी के इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव हैं। बीजेपी की हार से लोग खुश हो सकते हैं। लोकतंत्र अगर लगातार विकास के मुद्दे पर लगातार विजयी हो रहा है, तो कभी न कभी विरोधी इसे स्वीकार करेंगे, इतनी तो आशा की जा सकती है। 2014 के चुनाव के बाद विकास का माहौल बना है। सरकारों की प्रथमिकता विकास बनता गया है। बीजेपी अगर पसंद हो या न हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से भटकाने की कोशिश करने की हरकत मत कीजिए।

Gujarat Election 2017 Winners List: किस सीट पर कौन जीता, पढ़‍िए विनर्स की पूरी लिस्‍ट

हिमाचल में कहां से कौन जीता, पढ़‍िए विजेताओं की पूरी लिस्‍ट

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच बीजेपी को बधाई दी है। गुजरात चुनाव के नतीजों पर गुजरता के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि, “मैं इस जीत का श्रेय गुजरात के लोगों को देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं भरोसा दिलाता हूं कि राज्य के लोग जो चाहते हैं, बीजेपी अगले 5 सालों में उसी दिशा में काम करेगी।” बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि, “यह जीत वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के ऊपर विकासवाद की जीत है।” कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि, “कांग्रेस पार्टी जनता के फैसले को स्वीकार करती है और दोनों राज्यों में नई सरकारों को बधाई देती है।”

यहां देखें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के सीटवार नतीजे

यहां पढ़ें Gujarat, Himachal Pradesh Election Chunav Result 2017:

– राहुल ने 16 दिसंबर को आधिकारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले गुजरात में व्यापक चुनाव प्रचार किया था। सोनिया और प्रियंका से मिलने के बाद राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए संसद भी गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को फोन पर बधाई दी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने लिखा, “गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी एवं भारतीय जनता पार्टी को बधाई। गुजरात में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस हिमाचल में भी हार गई है।”

– कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात और हिमाचल में हार पर सांसदों से कहा कि, “हमें निराश नहीं होना चाहिए।”

– बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राजिंदर राणा ने कहा कि, “यह लोगों का कांग्रेस में भरोसे का संकेत है। मुझे जिताने के लिए मैं जनता का आभारी हूं।”

– आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच बीजेपी को बधाई दी।

– गुजरात चुनाव के नतीजों पर गुजरता के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि, “मैं इस जीत का श्रेय गुजरात के लोगों को देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं भरोसा दिलाता हूं कि राज्य के लोग जो चाहते हैं, बीजेपी अगले 5 सालों में उसी दिशा में काम करेगी।”

– हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों पर बीजेपी के सीएम केंडिडेट प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि, “व्यक्तिगत नुकसान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य में बीजेपी की जीत से हुआ फायदा महत्वपूर्ण है। बीजेपी को वोट देने के लिए मैं राज्य के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं।”

– विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कहा कि, “किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। एक बेटे के तौर पर मुझे दुख है कि हम उन्हें (वीरभद्र सिंह) 7वीं बार मुख्यमंत्री न बना सके।”

– बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि, “यह जीत वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के ऊपर विकासवाद की जीत है।”

– कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि, “कांग्रेस पार्टी जनता के फैसले को स्वीकार करती है और दोनों राज्यों में नई सरकारों को बधाई देती है।”

– हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 68 में से 43 सीटों पर बढ़त बनाकर सत्ता में आती दिख रही है। राज्य के विभिन्न मतगणना केंद्रों से आ रहे रुझानों के अनुसार, कांग्रेस 22 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है जबकि भाजपा 43 और छोटे दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार तीन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं को बताया, “हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों ने विकास के मुद्दों पर हमें वोट किया है।”

– गुजरात में लगातार छठी बार सरकार बनाती दिख रही भाजपा 182 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 98 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस 81 सीटों पर आगे है। राज्य की सभी 182 सीटों के रुझान आए हैं। अब तक भाजपा को 49.2 फीसदी और कांग्रेस 41.5 फीसदी वोट मिले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जीत की ओर बढ़ते देख दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है। यहां पार्टी कार्यकर्ता ढोल और नगाड़ों की धुन पर नाच रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं।

– गुजरात में हालिया रुझानों के अनुसार, बीजेपी ने 98 सीट पर बढ़त बना रखी है। कांग्रेस व सहयोगी 81 सीट पर आगे चल रहे हैं। एक पर एनसीपी उम्‍मीदवार आगे चल रहा है।

– शुरुआती रुझानों से पता चला था कि गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, बाद में भाजपा ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 115 और कांग्रेस को 61 सीटें मिली थीं। केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी ने एएनआई से कहा, ”ये विकास की जीत है, जो जीता वही सिकंदर, ये जीत हमारे बूथ पर तैनात कार्यकर्ता को समर्पित है।”

– हिमाचल: नूरपुर से बीजेपी कैंडिडेट राकेश पठानिया 4,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुजरात: 101 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी। 79 पर कांग्रेस। 2 पर अन्य। 2012 में कांग्रेस ने 61 सीटों पर हासिल की थी जीत।

– हिमाचल: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ऊना सीट से 2,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 बजे बीजेपी ऑफ़िस में आएँगे। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देंगे।

– उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम उन लोगों के लिए सबक है, जो राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुके हैं और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। योगी ने विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ”गुजरात और हिमाचल प्रदेश के परिणाम उनके लिए सबक है, जो राजनीतिक शिष्टाचार भूल गये हैं और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर प्रश्नचिहन लगाने वालों को अब उनका नेतृत्व स्वीकार करना होगा।” उन्होंने कहा, ”मोदी के नेतृत्व ने देश को आर्थिक रूप से स्थापित किया है । जिन्होंने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाये थे, उन्हें अब परिणाम देखना चाहिए। यह मोदी जी की नीतियों की विजय है ।”

– ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एच एस ब्रह्म ने कहा, ”मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि हमारे ईवीएम और वीवीपैट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कई बार इस पर ट्राई किया जा चुका है, अब इस मामले को बंद किया जाना चाहिए। ईवीएम मशीन किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ती। इसलिए इसकी हैकिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता।”

– केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में नतीजे उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे। राजनाथ ने संसद के बाहर संवाददाताओं को बताया, “नतीजे हमारी उम्मीदों मुताबिक ही हैं। हम दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।”

– – मणीनगर सीट से भाजपा के सुरेशभाई धनजीभाई पटेल (सुरेश पटेल) ने कांग्रेस प्रत्याशी श्वेताबेन नरेन्द्रभाई ब्रह्मभट्ट को 75,199 मतों के अंतर से हराया। हिमाचल प्रदेश की शिमला सीट से भाजपा के सुरेश भारद्वाज ने निर्दलीय प्रत्यशी हरीश जनार्था को 1903 मतों के अंतर से हराया। पोरबंदर विधानसभा सीट से भाजपा के बाबुभाई भीमाभाई बोखीरीया को जीत मिली है।

– गुजरात: मणिनगर सीट से बीजेपी 66,000 के करीब वोटों से जीती। पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहने के दौरान इस सीट से लड़ते थे।

– कांग्रेस के अर्जुन मोधवाड़‍िया पोरबंदर सीट से 1,855 वोट से हार गए हैं। उन्‍हें भाजपा के बाबूभाई बोखिरिया ने हराया। भाजपा कुल 103 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस को 76 पर बढ़त हासिल है।

– मतगणना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद भवन में प्रवेश के दौरान हाथों से विजय चिह्न् (विक्टरी साइन) बनाकर खुशी जाहिर की। मोदी जैसे ही संसद भवन के बाहर अपनी कार से उतरे। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कोई बात नहीं की बल्कि भवन में प्रवेश करने से पहले हाथों से विजय चिह्न् बनाया।

– गुजरात में जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर अपनी-अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। विजय रुपाणी राजकोट (पश्चिम) से 21,000 वोट से आगे चल रहे हैं।

डिप्‍टी सीएम नितिन पटेल के पीछे चलने को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा- अगर पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतती है तो भी 1-2 सीटों पर बड़े उम्मीदवार हारते हैं ये कोई नई बात नहीं है।

– हिमाचल में भाजपा को पहली जीत। कांगड़ा में बीजेपी उम्‍मीदवार जीता। कसुमपति से कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह जीते। बीजेपी के सीएम उम्‍मीदवार प्रेम कुमार धूमल आगे चल रहे हैं।

संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में भाजपा की जीत पर विजय का चिन्‍ह पत्रकारों को दिखाया।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi flashes victory sign as he arrives at the Parliament. #ElectionResults pic.twitter.com/Q4PRNjMpoK

— ANI (@ANI) December 18, 2017