Hemtabad Assembly Election Result 2026 (हेमताबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हेमताबाद विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। हेमताबाद विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Satyajit Barman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Chandima Roy को उम्मीदवार बनाया। हेमताबाद सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सत्यजीत बर्मन ने जीत हासिल की थी। हेमताबाद सीट पर हार जीत का अंतर 27215 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार चंडीमा रॉय को हराया था।

हेमताबाद विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Hemtabad Election Result 2026

यहां देखें हेमताबाद की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Hemtabad (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हेमताबाद विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alakesh Barman Rs 2,17,050 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 8th Pass Anamika Roy Rs 2,30,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Graduate Bikash Mondal / Cases Age Education 0 28 12th Pass Dipankar Roy Rs 1,01,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 10th Pass Dulal Chandra Sarkar Rs 8,01,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 10th Pass Harekrishna Barman / Cases Age Education 0 43 Post Graduate Hari Barman Rs 4,22,900 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 10th Pass Haripada Barman Rs 1,76,55,887 ~ 1 Crore+ / Rs 23,65,920 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Indranil Biswas / Cases Age Education 1 29 12th Pass Manindra Barman Rs 21,63,000 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Prabodh Kumar Sarkar Rs 1,200 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass Satyajit Barman / Cases Age Education 0 45 Post Graduate Tanushree Das Rs 51,41,500 ~ 51 Lacs+ / Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate

हेमताबाद में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Hemtabad Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हेमताबाद में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Satyajit Barman 2011 Khagendra Nath Sinha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।