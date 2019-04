2019 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में चुनावी सीजन में नेताओं का प्रचार प्रसार अब शिखर पर नजर आ रहा है। इस लिस्ट में जुड़ी हैं हेमा मालिनी जिनका एक ही रंग देखने को मिला। दरअसल भाजपा सांसद और लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी मुथरा में प्रचार के दौरान खेतों में फसल काटती नजर आईं। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। हालांकि कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में एक यूजर ने लिखा- धन्नो के लिए चारा ले जा रही बसंती।

खेत में सज धज के फसल काटती नजर आईं हेमा: दरअसल हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो पोस्ट किए हैं जिसमे वो खेतों में काम करने वाली महिलाओं के साथ दिख रही हैं। उनके हाथ में हंसिया (फसल काटने के लिए धारदार हथियार) है। ऐसे में वह फसल काट रही हैं। फोटो पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद ये फोटोज वायरल होने लगीं। वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। एक यूजर (sd_pratap) ने लिखा है- वोट पाने की इच्छा क्या न करा दे। महलों की रानी वोट के लिए गेंहू काट रही हैं। पिछले 4-5 साल के कार्यकाल में भले ही जनता के बीच ना गईं हो।

Mathura: Hema Malini, BJP MP & Lok Sabha candidate from the constituency, started her poll campaigning yesterday & was seen carrying bundles of freshly harvested crop to lend a hand to women working in a wheat field in Govardhan area pic.twitter.com/XLMQWPjgEU

