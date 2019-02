राहुल-प्रियंका के रोड शो पर बोले बीजेपी CM- फुके हुए कारतूसों से कुछ नहीं होता

उत्तर पदेश के लिए कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिवों प्रियंका गांधी वाड्रा तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजधानी लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में जबतक कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तब तक ‘‘मैं, प्रियंका और सिंधियाजी चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मैंने प्रियंका और ज्योतिरादित्य से कहा है कि इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होना चाहिये, मगर उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार भी बनानी होगी । ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। इनका लक्ष्य लोकसभा जरूर है, मगर इनका उद्देश्य विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनाने का है। हम उत्तर प्रदेश में युवाओं, गरीबों और किसानों की सरकार लाएंगे।” हरियाणा के भाजपाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस रोड शो पर तंज किया है। उन्होंने कहा, “फुके हुए कारतूस से कुछ नहीं होता। कांग्रेस अब फुका हुआ कारतूस है।”

Haryana CM Manohar Lal Khattar on roadshow of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi & Jyotiraditya Scindia in Lucknow: Phuke hue kartooson se kuch nahi hota. Congress ab phuka hua kartoos hai.

