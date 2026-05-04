Haroa Assembly Election Result 2026 (हरोआ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हरोआ विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हरोआ विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Islam Sk Nurul (HAJI) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Rashtriya Secular Majlis Party ने Kutubuddin Fathe को उम्मीदवार बनाया। हरोआ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के इस्लाम एसके नूरुल (हाजी) ने जीत हासिल की थी। हरोआ सीट पर हार जीत का अंतर 80978 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Rashtriya Secular Majlis Party उम्मीदवार कुतुबुद्दीन फाथे को हराया था।

हरोआ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Haroa Election Result 2026

यहां देखें हरोआ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Haroa (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हरोआ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Matin Muhammad Rs 1,00,14,348 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 52 12th Pass Bhaskar Kumar Mondal Rs 9,89,587 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 8th Pass Lal Mohammad / Cases Age Education 3 31 5th Pass Md. Abdullahil Maruk Rs 9,22,000 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 5th Pass Md. Rabiul Mollah Rs 25,000 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Mrinal Mallick / Cases Age Education 0 31 Graduate Piyarul Islam Rs 82,70,695 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Professional Piyarul Sanpui Rs 10,200 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 5th Pass Rafikul Islam / Cases Age Education 0 47 10th Pass Sk. Md Sahid Rs 44,637 ~ 44 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Others

हरोआ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Haroa Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हरोआ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Islam Sk Nurul (Haji) 2016 Sk.nurul Islam 2011 Julfikar @ Julficar Molla

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।