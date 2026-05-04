Harischandrapur Assembly Election Result 2026 (हरिश्चंद्रपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tajmul Hossain को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Md. Matibur Rahaman को उम्मीदवार बनाया। हरिश्चंद्रपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के ताजमुल हुसैन ने जीत हासिल की थी। हरिश्चंद्रपुर सीट पर हार जीत का अंतर 77473 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मोहम्मद मतिबुर रहमान को हराया था।

हरिश्चंद्रपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Harischandrapur Election Result 2026

यहां देखें हरिश्चंद्रपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Harischandrapur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhudeb Das Rs 2,01,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Literate Efrajul Hoque Rs 20,05,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass Kishor Sharma / Cases Age Education 0 50 Literate Md Oliur Rahaman Rs 9,90,772 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 10th Pass Md. Matibur Rahaman Rs 25,68,19,938 ~ 25 Crore+ / Rs 2,72,82,547 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 2 38 8th Pass Md. Serajuddin / Cases Age Education 0 25 12th Pass Mohd. Tafazzul Haque Rs 82,39,000 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Doctorate Mostaque Alam Rs 2,57,80,496 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 Post Graduate Musaraf Hossain / Cases Age Education 0 41 Post Graduate Phatik Kumar Das Rs 8,42,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Ratan Das Rs 87,42,374 ~ 87 Lacs+ / Rs 8,51,101 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 41 12th Pass Sk Khalil / Cases Age Education 3 56 8th Pass

हरिश्चंद्रपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Harischandrapur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हरिश्चंद्रपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tajmul Hossain 2016 Mostaque Alam 2011 Tajmul Hossain

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।