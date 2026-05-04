Harirampur Assembly Election Result 2026 (हरिरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हरिरामपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। हरिरामपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Biplab Mitra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Nilanjan Roy को उम्मीदवार बनाया। हरिरामपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिप्लब मित्रा ने जीत हासिल की थी। हरिरामपुर सीट पर हार जीत का अंतर 22672 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार निलंजन रॉय को हराया था।

हरिरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Harirampur Election Result 2026

यहां देखें हरिरामपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Harirampur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हरिरामपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ahidur Rahaman Rs 22,65,000 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 45 8th Pass Bholanath Sarkar Rs 6,12,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 12th Pass Biplab Mitra / Cases Age Education 0 74 Graduate Professional Debabrata Majumder Rs 52,31,000 ~ 52 Lacs+ / Rs 4,95,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Gautam Goswami Rs 36,05,000 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 66 10th Pass Lalit Orawn / Cases Age Education 0 48 Post Graduate Mihir Chandra Ray Rs 1,500 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 8th Pass Pradeep Hansda Rs 53,000 ~ 53 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Post Graduate Ramkrishna Mahato / Cases Age Education 0 35 Post Graduate Subhasish Pal (Sona) Rs 32,28,68,087 ~ 32 Crore+ / Rs 5,07,00,000 ~ 5 Crore+ Cases Age Education 12 55 Graduate

हरिरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Harirampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हरिरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biplab Mitra 2016 Rafikul Islam 2011 Biplab Mitra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।