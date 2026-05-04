Haripal Assembly Election Result 2026 (हरिपाल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हरिपाल विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हरिपाल विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Karabi Manna को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Samiran Mitra को उम्मीदवार बनाया। हरिपाल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. कराबी मन्ना ने जीत हासिल की थी। हरिपाल सीट पर हार जीत का अंतर 23072 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार समिरन मित्रा को हराया था।

हरिपाल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Haripal Election Result 2026

यहां देखें हरिपाल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Haripal (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हरिपाल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Azad Saif Rs 14,38,378 ~ 14 Lacs+ / Rs 1,91,297 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 31 Graduate Professional Karabi Manna Rs 12,10,00,158 ~ 12 Crore+ / Rs 3,00,14,738 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 51 Others Madhumita Ghosh / Cases Age Education 2 52 12th Pass Madhumita Ghosh W/O Mithun Ghosh Rs 2,08,243 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 8th Pass Madhumita Ghosh W/O Palash Ghosh Rs 4,01,726 ~ 4 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 38 Post Graduate Sekh Mojaphar Ali / Cases Age Education 0 49 5th Pass Sisir Kumar Roy Rs 1,09,59,749 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 10th Pass Sk Mojaffar Rs 2,74,096 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 5th Pass Sk.Mujaffar Ali (Maja) / Cases Age Education 8 55 Literate Subir Kumar Roy Rs 1,13,07,804 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Graduate Suroj Phusti Rs 14,90,550 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 12th Pass

हरिपाल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Haripal Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हरिपाल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Karabi Manna 2016 Becharam Manna 2011 Becharam Manna

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।