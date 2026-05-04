Haringhata Assembly Election Result 2026 (हरिनघटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हरिनघटा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हरिनघटा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Asim Kumar Sarkar को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Nilima Nag (MALLICK) को उम्मीदवार बनाया। हरिनघटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के असीम कुमार सरकार ने जीत हासिल की थी। हरिनघटा सीट पर हार जीत का अंतर 15200 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार नीलिमा नाग (मल्लिक) को हराया था।

हरिनघटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Haringhata Election Result 2026

यहां देखें हरिनघटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Haringhata (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हरिनघटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Sarkar Rs 9,00,482 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Literate Amit Sarkar Rs 28,30,198 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 40 5th Pass Asim Kumar Sarkar / Cases Age Education 6 65 Literate Bijay Majumdar Rs 10,000 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass Biplab Biswas Rs 2,92,500 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Biplab Chandra Das / Cases Age Education 0 47 12th Pass Dr. Rajib Biswas Rs 24,19,497 ~ 24 Lacs+ / Rs 19,27,403 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Graduate Professional Himanti Das Rs 22,22,857 ~ 22 Lacs+ / Rs 6,84,139 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 35 12th Pass Rupam Mondal / Cases Age Education 0 31 Post Graduate Swapan Kumar Roy Rs 79,22,000 ~ 79 Lacs+ / Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Swapan Kumar Sarkar Rs 60,39,000 ~ 60 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 12th Pass

हरिनघटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Haringhata Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हरिनघटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Asim Kumar Sarkar 2016 Nilima Nag (mallick) 2011 Nilima Nag (mallick)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।