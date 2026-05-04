Hariharpara Assembly Election Result 2026 (हरिहरपारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हरिहरपारा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। हरिहरपारा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Niamot Sheikh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Mir Alamgir (PALASH) को उम्मीदवार बनाया। हरिहरपारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नियामोट शेख ने जीत हासिल की थी। हरिहरपारा सीट पर हार जीत का अंतर 14066 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार मीर आलमगीर (पालाश) को हराया था।

हरिहरपारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Hariharpara Election Result 2026

यहां देखें हरिहरपारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Hariharpara (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हरिहरपारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abu Syeed Khandoker Rs 38,33,348 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Bijoy Mondal Rs 28,736 ~ 28 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Literate Bijoy Sekh / Cases Age Education 0 37 12th Pass Krishna Prosad Biswas Rs 1,39,38,844 ~ 1 Crore+ / Rs 3,30,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 64 Graduate Mousumi Begum Rs 5,50,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 56 Graduate Mousumi Khatun / Cases Age Education 0 31 10th Pass Niamot Sheikh Rs 2,12,24,652 ~ 2 Crore+ / Rs 38,630 ~ 38 Thou+ Cases Age Education 1 75 12th Pass Rafikul Islam Rs 24,63,934 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass Riyajul Islam Khan / Cases Age Education 0 68 12th Pass Tanmoy Biswas Rs 3,08,32,963 ~ 3 Crore+ / Rs 17,49,240 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 0 38 Graduate Professional Zamir Molla Rs 65,93,884 ~ 65 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 55 Graduate

हरिहरपारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Hariharpara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हरिहरपारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Niamot Sheikh 2016 Niamot Sheikh 2011 Insar Ali Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।