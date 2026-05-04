Hansan Assembly Election Result 2026 (हंसन विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हंसन विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। हंसन विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Asok Kumar Chattopadhyay को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Nikhil Banerjee को उम्मीदवार बनाया। हंसन सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. अशोक कुमार चट्टोपाध्याय ने जीत हासिल की थी। हंसन सीट पर हार जीत का अंतर 50613 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार निखिल बनर्जी को हराया था।

हंसन विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Hansan Election Result 2026

यहां देखें हंसन की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Hansan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हंसन विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Asgar Ali Rs 5,60,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 31 12th Pass Ashim Sekh Rs 4,47,326 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 10th Pass Baptu / Cases Age Education 0 26 12th Pass Fayezul Haque (Kajal Sk) Rs 3,28,87,798 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 6 51 Graduate Jahangir Alam Rs 50,500 ~ 50 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass Kamal Hasan / Cases Age Education 1 47 Graduate Professional Khandekar Araf Ahamed Rs 15,61,758 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Milton Rashid Rs 1,35,74,930 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Post Graduate Nikhil Banerjee / Cases Age Education 4 60 Graduate Shyamoli Fulmali Rs 1,67,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 1,60,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 31 12th Pass Subarna Mal Rs 6,57,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 1,73,800 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 70 Graduate Syed Uj Jaman / Cases Age Education 0 33 Graduate Professional

हंसन में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Hansan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हंसन में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Asok Kumar Chattopadhyay 2016 Miltan Rasid 2011 Asit Kumar Mal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।