Haldia Assembly Election Result 2026 (हल्दिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हल्दिया विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। हल्दिया विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Tapasi Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Swapan Naskar को उम्मीदवार बनाया। हल्दिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के तापसी मंडल ने जीत हासिल की थी। हल्दिया सीट पर हार जीत का अंतर 15008 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार स्वपन नस्कर को हराया था।

हल्दिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Haldia Election Result 2026

यहां देखें हल्दिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Haldia (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हल्दिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhimanyu Mondal Rs 1,95,11,843 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 74 Post Graduate Aniruddha Gayen Rs 31,33,095 ~ 31 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 59 12th Pass Asoke Kumar Patra / Cases Age Education 1 60 Others Bhabataran Sahoo Rs 8,16,600 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Keya Rani Das Rs 2,55,237 ~ 2 Lacs+ / Rs 67,000 ~ 67 Thou+ Cases Age Education 0 28 Graduate Pradip Kumar Bijali / Cases Age Education 0 55 10th Pass Tapasi Mondal Rs 82,62,965 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 56 10th Pass

हल्दिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Haldia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हल्दिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tapasi Mondal 2016 Tapasi Mondal 2011 Seuli Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।