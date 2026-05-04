असम की हाजो-सुआलकुची विधानसभा सीट पर कुल 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की हाजो-सुआलकुची विधान सभा सीट से Nandita Das, INC से, Prakash Chandra Das, Asom Gana Parishad से, Raju Patowary, IND से, Rojy Ahmed, AITC से, Siddhartha Das, IND से उम्मीदवार हैं।

असम में हाजो-सुआलकुची विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। हाजो-सुआलकुची विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

हाजो-सुआलकुची विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Hajo Sualkuchi Election Result 2026

यहां देखें हाजो-सुआलकुची की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Hajo Sualkuchi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हाजो-सुआलकुची विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Nandita Das Rs 3,79,55,895 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Prakash Chandra Das Rs 48,16,181 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Graduate Raju Patowary / Cases Age Education 0 36 Post Graduate Rojy Ahmed Rs 54,26,95,480 ~ 54 Crore+ / Rs 11,32,94,999 ~ 11 Crore+ Cases Age Education 4 53 8th Pass Siddhartha Das Rs 12,44,177 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Graduate Professional

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।