Hailakandi Assembly Election Result 2026 (हैलाकांडी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की हैलाकांडी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। हैलाकांडी विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Zakir Hussain Laskar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Milon Das को उम्मीदवार बनाया। हैलाकांडी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के ज़ाकिर हुसैन लस्कर ने जीत हासिल की थी। हैलाकांडी सीट पर हार जीत का अंतर 23754 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मिलोन दास को हराया था।

हैलाकांडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Hailakandi Election Result 2026

यहां देखें हैलाकांडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Hailakandi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हैलाकांडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajit Nunia Rs 2,000 ~ 2 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Graduate Binod Ree Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Bishal Singha Malakar / Cases Age Education 0 28 12th Pass Dhrubo Chakraborty Nil / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Gautam Kanti Das Rs 25,000 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 10th Pass Gautam Nath / Cases Age Education 0 45 10th Pass Jibon Roy Nil / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 8th Pass Mayukh Bhattacharjee Rs 4,27,564 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Milon Das / Cases Age Education 1 35 Doctorate Rahul Roy Rs 2,61,25,31,875 ~ 261 Crore+ / Rs 10,38,87,216 ~ 10 Crore+ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Subash Goon Rs 30,000 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 10th Pass Tinku Bhushan Nath / Cases Age Education 0 51 10th Pass

हैलाकांडी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Hailakandi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हैलाकांडी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Zakir Hussain Laskar 2016 Anwar Hussain Laskar 2011 Abdul Muhib Mazumder

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।