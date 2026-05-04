Haflong Assembly Election Result 2026 (हाफलोंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की हाफलोंग विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। हाफलोंग विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Nandita Gorlosa को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Nirmal Langthasa को उम्मीदवार बनाया। हाफलोंग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के नंदिता गोरलोसा ने जीत हासिल की थी। हाफलोंग सीट पर हार जीत का अंतर 18598 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार निर्मल लंगथासा को हराया था।

हाफलोंग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Haflong Election Result 2026

यहां देखें हाफलोंग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Haflong (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हाफलोंग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Daniel Langthasa Rs 4,37,011 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 10th Pass Nandita Gorlosa Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Rupali Langthasa / Cases Age Education 0 33 Graduate

हाफलोंग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Haflong Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हाफलोंग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nandita Gorlosa 2016 Bir Bhadra Hagjer

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।