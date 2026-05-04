Habra Assembly Election Result 2026 (हाबड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हाबड़ा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। हाबड़ा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jyoti Priya Mallick को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Biswajit Sinha को उम्मीदवार बनाया। हाबड़ा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के ज्योति प्रिया मल्लिक ने जीत हासिल की थी। हाबड़ा सीट पर हार जीत का अंतर 3841 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बिस्वजीत सिन्हा को हराया था।

हाबड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Habra Election Result 2026

यहां देखें हाबड़ा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Habra (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हाबड़ा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Apu Mallick Rs 5,70,700 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Asik Raj Mondal Rs 6,30,205 ~ 6 Lacs+ / Rs 9,75,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 30 Graduate Debabrata Das / Cases Age Education 0 44 12th Pass Debdas Mondal Rs 1,51,53,734 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 13 58 Literate Debdas Mondal Rs 17,000 ~ 17 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate Jyoti Priya Mallick / Cases Age Education 1 68 Graduate Professional Kabir Rana Rs 9,75,869 ~ 9 Lacs+ / Rs 2,22,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 57 12th Pass Kamalendu Bala Rs 98,62,000 ~ 98 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Probodh Kumar Sarkar / Cases Age Education 0 51 Post Graduate Pronob Bhattacharyya Rs 18,87,000 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 12th Pass Rijinandan Biswas Rs 70,82,358 ~ 70 Lacs+ / Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 58 Post Graduate Sariful Molla / Cases Age Education 1 35 Literate Shafique Ali Rs 5,100 ~ 5 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass

हाबड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Habra Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हाबड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jyoti Priya Mallick 2016 Jyoti Priya Mallick 2011 Jyoti Priya Mallick

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।