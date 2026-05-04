Habibpur Assembly Election Result 2026 (हबीबपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की हबीबपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। हबीबपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Joyel Murmu को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Prodip Baskey को उम्मीदवार बनाया। हबीबपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के जॉयल मुर्मू ने जीत हासिल की थी। हबीबपुर सीट पर हार जीत का अंतर 19517 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार प्रदीप बास्के को हराया था।

हबीबपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Habibpur Election Result 2026

यहां देखें हबीबपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Habibpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें हबीबपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Kisku Rs 41,50,332 ~ 41 Lacs+ / Rs 6,15,469 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Babulal Hasda Rs 9,50,000 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 8th Pass Baburam Kisku / Cases Age Education 0 42 Graduate Basudev Murmu Rs 40,53,800 ~ 40 Lacs+ / Rs 10,51,144 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Graduate Professional Bimal Murmu Rs 10,811 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate Joyel Murmu / Cases Age Education 1 42 8th Pass Lakhin Hembrom Rs 34,86,000 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Manjla Mardi Rs 53,96,020 ~ 53 Lacs+ / Rs 12,79,841 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 43 12th Pass Nicholas Soren / Cases Age Education 0 34 Post Graduate Rajen Soren Rs 1,09,75,992 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Post Graduate

हबीबपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Habibpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें हबीबपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Joyel Murmu 2016 Khagen Murmu 2011 Khagen Murmu

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।