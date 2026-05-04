असम की गुवाहाटी-मध्य विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की गुवाहाटी-मध्य विधान सभा सीट से Achyut Kalita, IND से, Anurupa Dekaraja, AAP से, Avijit Mazumdar, AITC से, Bipul Debnath, All India Forward Bloc से, Kunki Chowdhury, Assam Jatiya Parishad से, Prabin Jyoti Kalita, IND से, Vijay Kumar Gupta, BJP से उम्मीदवार हैं।

असम में गुवाहाटी-मध्य विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। गुवाहाटी-मध्य विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

गुवाहाटी-मध्य विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Guwahati Central Election Result 2026

यहां देखें गुवाहाटी-मध्य की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Guwahati Central (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गुवाहाटी-मध्य विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Achyut Kalita Rs 16,52,316 ~ 16 Lacs+ / Rs 47,31,549 ~ 47 Lacs+ Cases Age Education 0 38 Graduate Anurupa Dekaraja Rs 1,00,44,213 ~ 1 Crore+ / Rs 95,33,291 ~ 95 Lacs+ Cases Age Education 1 48 Graduate Avijit Mazumdar / Cases Age Education 0 55 Graduate Bipul Debnath Rs 19,14,512 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Graduate Professional Kunki Chowdhury Rs 9,11,612 ~ 9 Lacs+ / Rs 23,95,947 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 0 27 Post Graduate Prabin Jyoti Kalita / Cases Age Education 0 62 Graduate Vijay Kumar Gupta Rs 8,10,93,573 ~ 8 Crore+ / Rs 53,78,178 ~ 53 Lacs+ Cases Age Education 0 70 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।