गुजरात विधानसभा चुनाव Result 2017: शुरुआती रुझानों को लेकर क्या बोल रहे हैं ये दिग्गज नेता

गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों की मानें तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में सत्तारुढ़ बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि अभी तक हुई गणना के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य की 182 सीटों में से भाजपा 98 सीटों पर और कांग्रेस 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 182 सीटों में से कम से कम 92 पर कब्जा करना होगा। भले ही भाजपा बढ़त बनाए हुए है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी भी सीट काटते हुए दिख रही है। सोमवार की दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी पिछले 22 सालों से गुजरात की सत्ता में कायम है तो वहीं इस बार कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए वापसी करने की कोशिश की है। शुरुआती रुझानों को लेकर अब दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इन रुझानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई रैलियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ‘जरा ध्यान दीजिए कि गुजरात चुनाव के लिए पीएम मोदी ने खुद 41 रैलियां की थीं, जिसके बाद भी अगर बीजेपी को शानदार विजय नहीं मिलती है तो यह उसके लिए सोचने वाली बात होगी।’

Anyway you look at it after 41 rallies by the PM in Gujarat anything less than a sweeping victory will be a cause for much concern for the BJP. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 18, 2017

वहीं गुजरात में बीजेपी की बढ़त को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। सोमवार को जब पीएम मोदी पार्लियामेंट पहुंचे तब उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi flashes victory sign as he arrives at the Parliament. #ElectionResults pic.twitter.com/Q4PRNjMpoK — ANI (@ANI) December 18, 2017

“Will form Government in both Himachal and Gujarat with clear majority” says Home Minister Rajnath Singh #HimachalPradeshElections2017 #GujaratVerdict pic.twitter.com/TZymBvklV7 — ANI (@ANI) December 18, 2017

वहीं गहलोत ने कहा कि अभी केवल शुरुआती रुझान आ रहे हैं, ऐसे में जनता ने क्या जनादेश दिया है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।’

“The mood of the people of Gujarat will lead Congress to victory, can’t comment much on initial trends; let the final results come” says state party in-charge Ashok Gehlot as counting continues #GujaratVerdict pic.twitter.com/fGcQKkpOP9 — ANI (@ANI) December 18, 2017

Ultimately BJP is going to register victory, contrary to early trends BJP is leading almost everywhere now: BJP’s Nitinbhai Patel who is presently trailing by over 2000 votes from Mahesana #GujaratElection2017 pic.twitter.com/PD2kSP8zNf — ANI (@ANI) December 18, 2017

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लिए मतगणना की जा रही है। मतगणना के दो घंटे गुजर चुके हैं, अब तक के रुझानों में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त हासिल है।

“I am sure in the end Congress will be victorious and form Government in the state” says Vikramaditya Singh, contesting from Shimla Rural #HimachalPradeshElections pic.twitter.com/bmZP0RWeec — ANI (@ANI) December 18, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App