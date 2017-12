Gujarat Election Result 2017: रुझान देखकर सुब्रमण्यन स्वामी ने लगाया 2019 के चुनावी मुद्दे का अनुमान

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सासंद सुब्रमण्यन स्वामी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जारी मतगणना के बीच बड़ी बात कही है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी मुद्दे को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर अपने आंकड़े भी पेश किए हैं। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि भविष्यवाणी की गई थी कि बीजेपी को 95 से ज्यादा सीटें गुजरात में मिलेंगी। उन्होंने लिखा, ‘मेरी बेटी सुहासिनी और नलपत के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि गुजरात में बीजेपी को 95 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और 80 से कुछ ज्यादा सीटें अन्य को जाएंगी। राम मंदिर भी मुख्य मुद्दा रहा।’ इसके अलावा उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों का भी अनुमान लगाया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि 2019 में मुद्दा नकली हिंदुत्व और गिरती हुई अर्थव्यवस्था बनाम असली हिंदुत्व और भ्रष्टाचार विरोधी होगा।

I put on record that 95+_ was predicted throughout to me by Nalapat and my daughter Suhasini. Foreigners: 80+_. Ram Mandir is the difference

