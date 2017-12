गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी है। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी शानदार प्रदर्शन करने पर बधाई दी है। इतना ही नहीं उन्होंने ट्विटर के माध्यम से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेनावी और अल्पेश ठाकोर को भी शुभकामनाएं दी हैं। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, ‘माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस शानदार जीत की बधाई। उनका मैजिक आज भी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी बहुत-बहुत बधाई।’ सिन्हा ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा, ‘हमें कांग्रेस और उसके नए अध्यक्ष राहुल गांधी को भी बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने इन चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कई सारी परेशानियों के बाद भी उन्होंने जबरदस्त काम किया।’ अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘और अंत में, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेनावी और अल्पेश ठाकोर जैसे उभरते नेताओं को भी उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई। सभी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया।’

Congratulations to the hon’ble PM @narendramodi for his untiring efforts, sincerity, energy…and his magic, which remains intact. Congrats also to the great strategist National BJP President @AmitShah & to @arunjaitley for our comprehensive victory in HP & Gujarat. Jai BJP! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 18, 2017

Congratulations also to our emerging young brigade @JPNadda & @ianuragthakur for the brilliant success in HP. Sincerely hope & wish that they get the proper placing so as to lead HP to a glorious future… — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 18, 2017

In true National spirit & sportsman spirit, we must also congratulate the INC & its young & new President Rahul Gandhi @OfficeOfRG whose performance surpassed all exit poll expectations & who have given zabardast results despite odds & inspite of handicaps..Long live democracy! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 18, 2017

And finally, sincere congratulations are due to the new generation of popular, young, wonder leaders like Hardik Patel, Jignesh Patel & Alpesh Thakore for rising strongly & giving commendable performances.

Jai Gujarat – Vijay Gujarat, Jai Himachal – Vijay Himachal!

Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 18, 2017

सिन्हा ने अपने ट्वीट में जिग्नेश मेनावी का नाम गलत लिखते हुए उनका नाम जिग्नेश पटेल लिख दिया। जिसके कारण ट्विटर पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा कि जिग्नेश पटेल कौन है। इतना ही नहीं विपक्ष के नेताओं को बधाई देने के कारण भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया।

Who is Jignesh Patel ? — H KUMAR (@I_M_H_KUMAR) December 18, 2017

Its jignesh mevani not patel..jocker — Chandresh (@mailtodjoshi) December 18, 2017

Jignesh Patel??? Really ?? — pratik patel (@pratikpnp) December 18, 2017

Sir जी अब तो छोड़ दो bjp का साथ…#घर_का_विभीषण_लंका_ढाये — AJAY CHIMANPURE (@Ajay_Chimanpure) December 18, 2017

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश में भी वह सत्ता में आती हुई दिख रही है। दोनों राज्यों में भाजपा काफी आगे चल रही है। बीजेपी की जीत से खुश होकर पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली से लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं तो वहीं अहमदाबाद में कांग्रेस के कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं ने मशरूम वाला केक काटकर जश्न मनाया है तो वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं।

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। उनका कहना है कि राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए शुभ था। सीएम ने कहा, ‘मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व बदलना बीजेपी के लिए शुभ संकेत ही होगा।’

