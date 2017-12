गुजरात-हिमाचल में बीजेपी की जीत पर बोले संजय निरुपम- EVM के कारण ऐसा हुआ

मुंबई कांग्रेस के प्रमुख संजय निरुपम ने सोमवार को कहा कि गुजरात में भाजपा की जीत के पीछे राज्य की जनता नहीं है बल्कि इसकी वजह ईवीएम मशीनें हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को “भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा” बताया है। कांग्रेस की मुंबई इकाई के अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ‘जब पूरा गुजरात भाजपा के खिलाफ था, प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों में खाली कुर्सियां देखी जा सकती थीं, ऐसे में भाजपा की जीत गुजरात की जनता के कारण नहीं बल्कि ईवीएम की वजह से है।’ उन्होंने लिखा, ‘हमें शुरुआत से ही इस बात का संदेह था। सभी सतर्क हो जाएं, यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।’ लोकसभा से पूर्व सांसद ने 24 अक्तूबर के अपने उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 125-140 सीटें जीतेगी जबकि भाजपा केवल 40-47 सीटें ही जीत पाएगी। निरुपम ने लिखा, ‘मैं अभी भी उस ट्वीट पर कायम हूं। ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती तो परिणाम वहीं होता।’ चुनाव आयोग की ओर से हाल में जारी रुझान बताते हैं कि भाजपा गुजरात में फिर से सरकार बनाने जा रही है। वह 102 सीटों पर आगे है जबकि कांग्रेस 74 सीटों पर आगे है। साल 2012 के चुनाव में भाजपा ने 115 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस 61 सीटों पर सिमट कर रह गई थी।

I still stand by this tweet. This would have been the result if #EVM would not have been tampered.#GujaratElection https://t.co/FRsvaV6sLq

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) December 18, 2017