राणा अयूब का दावा- बिना गुजरात गए की थी सीटों की भविष्यवाणी, ट्रोल्स ने पूछा- किताब भी तो ऐसे नहीं लिखा?

गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक हुई काउंटिंग के मुताबिक बीजेपी 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो वहीं कांग्रेस 77 सीटों पर आगे चल रही है। इस चुनाव को लेकर बहुत से सर्वे किए गए थे। कई बड़े-बड़े पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस चुनाव को लेकर भविष्यवाणियां की थीं और सीटों का अनुमान लगाया था। पत्रकार राणा अयूब ने भी बीजेपी के लिए 110 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे 110 सीटें बीजेपी जीतेगी। जिसके बाद सोमवार को हो रही मतगणना में भी यह कहा जा रहा है कि बीजेपी 110 तक का आंकड़ा छू सकती है। मतगणना के बीच सोमवार को अयूब ने एक और ट्वीट कर कहा कि उन्होंने 110 सीटों की भविष्यवाणी बिना गुजरात गए ही की थी।

उन्होंने लिखा, ‘एक पत्रकार की हैसियत से बिना गुजरात गए ही मैंने जितनी सीटों का अनुमान लगाया था वह सही होता दिख रहा है।’ उनके इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा है कि इसे पत्रकारिता नहीं कहते, बल्कि तुक्का कहते हैं। वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अयूब ने क्या किताब भी बिना गुजरात गए ही तो नहीं लिखी थी। बता दें कि राणा अयूब ‘गुजरात फाइल्स: एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप’ की लेखिका हैं।

stuck to 110 for bjp for the last two months. as a journalist feels good to get the numbers right without having visited the state https://t.co/0DNK7Nu68f

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) December 18, 2017