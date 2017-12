गुजरात चुनाव परिणाम 2017: एक्टर प्रकाश राज ने पीएम मोदी से पूछा- 150 प्लस का क्या हुआ?

भाजपा के आलोचक रहे अभिनेता प्रकाश राज ने सोमवार को गुजरात चुनावों में भगवा पार्टी की जीत पर उसकी तारीफ की लेकिन साथ ही पूछा कि पार्टी 150 से ज्यादा सीट लाने के अपने लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं कर पाई। राज ने एक ट्वीट कर भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी लेकिन उन्होंने कहा, ‘‘क्या आपको अपने विकास के साथ सूपड़ा साफ नहीं करना चाहिए था? 150 प्लस का क्या हुआ?’’ उन्होंने कहा कि क्या मोदी एक पल रुककर यह सोचेंगे कि विभाजनकारी राजनीति काम नहीं आई।

अभिनेता ने कहा, ‘‘हमारे देश के पास पाकिस्तान, धर्म, जाति, धमकाने वाले समूहों का समर्थन करना और आपसी रंजिश निकालने की तुलना में बड़े मुद्दे हैं। हमारे पास वास्तविक ग्रामीण मुद्दे हैं।’’ उन्होंने कहा कि किसान, गरीब और ग्रामीण भारत की नजरअंदाज की गई आवाज और तेज हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वह ये आवाज सुन सके। प्रकाश राज ने पहले वरिष्ठ पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या पर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। वह गौरी लंकेश के करीबियों में से थे।

Dear prime minster, Congratulations for the victory… but are you really happy..#justasking pic.twitter.com/9cNU24it3w

— Prakash Raj (@prakashraaj) December 18, 2017