गुजरात चुनाव परिणाम 2017: सीएम ममता बनर्जी बोलीं- ‘लाज बचाने वाली’ जीत मिली है भाजपा को

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा की गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत को ‘अस्थायी’ और ‘लाज बचाने वाली’ बताया। ममता ने भाजपा की जीत को ‘नैतिक हार’ करार दिया। ममता ने ट्वीट किया, “मैं गुजरात के मतदाताओं को इस दौर में बहुत ही संतुलित फैसले के लिए बधाई देती हूं। यह अस्थायी व लाज बचाने वाली जीत है, लेकिन यह भाजपा की नैतिक हार को दिखाती है।”

उन्होंने कहा, “गुजरात ने आम लोगों पर हुए अत्याचारों, व्यग्रता व अन्याय के खिलाफ वोट दिया। गुजरात ने 2019 का आगाज कर दिया।” सत्तारूढ़ भाजपा गुजरात में सत्ता बरकार रखने में सफल रही है और हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज की है।

I congratulate Gujarat voters for their very balanced verdict at this hour.

It is a temporary and face-saving win, but it shows a moral defeat for BJP.

Gujarat voted against atrocities, anxiety and injustice caused to the common people. Gujarat belled the cat for 2019

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 18, 2017