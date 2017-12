गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही एक्जिट पोल्स भी आ गए हैं। 14 दिसंबर की शाम को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही तमान न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाए गए। विभिन्न सर्वे एजेंसियों की मदद से किए गए इन सर्वों में बीजेपी को सरकार बनती दिखाई गई है। जिसके बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सभी सर्वों में बीजेपी को इसलिए जीतता दिखाया गया है, क्योंकि बाद में असली नतीजे आने पर कोई विपक्षी दल ईवीएम पर शंका ना करे।

वहीं कांग्रेस के सांसद शकील अहमद ने एक टीवी डिबेट में कहा है कि जहां भी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां बीजेपी को हार मिली है। उन्होंने विश्विद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों को लेकर यह बात कही। बता दें कि ईवीएम की विश्‍वसनीयता को लेकर पिछले कुछ समय से बहस चल रही है। 14 दिसंबर को भाजपा नेता शत्रुघ्‍न सिन्‍हा ने भी गुजरात के मतदाताओं को ईवीएम में गड़बड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की नसीहत देते हुए एक ट्वीट किया था।

જાણી જોઈને એક્ઝીટ પોલ માં ભાજપ જીતી રહી છે એવું દેખાડવામાં આવી રહ્યું છે.જેથી ઈવીએમ ની ગરબડી બાદ કોઈ ઈવીએમ પર શંકા ના કરે.આ જૂની ચાલ છે.જો ખરેખર આ ચૂંટણી સાચી છે તો પછી ભાજપને જીતવાના કોઈ જ અણસાર નથી.સત્યમેવ જયતે pic.twitter.com/15QWXofCKc — Hardik Patel (@HardikPatel_) December 14, 2017

इसके अलावा चुनाव आयोग की निष्‍पक्षता पर भी सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। कांग्रेस प्रवक्‍ता मीम अफजल ने कहा है कि चुनाव आयोग की कोई विश्‍वसनीयता नहीं रह गई है। उन्‍होंने गुजरात में अपने सहयोगी हार्दिक पटेल के एक ट्वीट पर टिप्‍पणी देते हुए यह बात कही। हालांकि, उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि वह यह बात निजी हैसियत से कह रहे हैं, न कि पार्टी प्रवक्‍ता के तौर पर। वहीं वरिष्‍ठ स्‍तंभकार तवलीन सिंह ने भी इस मामले में ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

The manner in which Congress is attacking the Election Commission today indicates the tones of a loser. We who consider ourselves pundits better hope we don’t have to eat crow again like we did after the U.P results. — Tavleen Singh (@tavleen_singh) December 14, 2017

I don’t think it has been unfair. I don’t believe it can be manipulated as easily as it could be in Indira Gandhi’s time. https://t.co/sdAAzgtglF — Tavleen Singh (@tavleen_singh) December 14, 2017

Naveen Chawla was a loyal servant of the Dynasty before becoming Chief Election Commissioner. M.S Gill was made a member of the Rajya Sabha and a Congress minister after retirement from the Election Commission. And Congress has the nerve to talk!! — Tavleen Singh (@tavleen_singh) December 14, 2017

आपको बता दें कि एग्जिट पोल में गुजरात में पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से सत्ता पर काबिज भाजपा की ही सरकार बनती दिख रही है। समाचार चैनल ‘आज तक’ पर प्रसारित ‘इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया पोल’ के मुताबिक, राज्य में मोदी मैजिक कायम है। इस एग्जिट पोल में भाजपा को 99 से 113 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में गुजरात की सत्ता में भाजपा की ही वापसी होने जा रही है। पिछले 22 वर्षों से सत्ता से दूर कांग्रेस को 68 से 82 सीटें मिलने का अनुमान है। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं।

