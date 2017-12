गुजरात एग्जिट पोल: बीजेपी की बड़ी हार की भविष्यवाणी करने वाले योगेंद्र यादव ने मानी हार

चुनाव विश्लेषक से नेता बने योगेंद्र यादव ने गुजरात चुनाव को लेकर अपना अनुमान गलत मान लिया है। उन्होंने 13 दिसंबर को कहा था कि गुजरात में बीजेपी की जीत संभव नहीं है, बल्कि बड़ी हार भी हो सकती है। उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोटे तौर पर गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व कायम है। बता दें कि 14 दिसंबर को आए सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीतता दिखाया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी। उतरे तो हार्दिक पटेल, अल्पेश ठकोर जैसे नेता। उधार के नेताओं से लड़ाई नहीं जीती जा सकती।

यादव ने कहा कि मेरा अनुमान मन की बात पर आधारित नहीं था। यह दो सर्वेक्षणों पर आधारित था। लेकिन आज की तारीख में उन सर्वेक्षणों के नतीजे भी बदले हुए हैं। मैं उनका सम्मान करूंगा, उनसे सीखूंगा।

क्या आशंका जताई थी योगेंद्र यादव ने?

योगेंद्र यादव ने जो तीन मुमकिन परिणाम अपने हिसाब से बताएं थे। अगर उनकी बात की जाए तो तीनों ही नतीजों में बीजेपी को राज्य में हार मिल रही है।

My projections for Gujarat

Scenario1: Possible

BJP 43% votes, 86 seats

INC 43% votes, 92 seats

Scenario 2: Likely

BJP 41% votes, 65 seats

INC 45% votes, 113 seats

Scenario 3: Can’t be ruled out

Even bigger defeat for the BJP pic.twitter.com/5VIvk8EiyV

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) December 13, 2017