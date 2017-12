गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान गुरुवार को बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने लोगों को ईवीएम में होने वाली गड़बड़ी से होशियार रहने की हिदायत दी। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से इस चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील तो की ही, लेकिन साथ ही साथ ईवीएम की गड़बड़ी का ध्यान रखने की भी चेतावनी दी। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, ‘अपनी इच्छा के मुताबिक नतीजे पाने के लिए और अच्छी सरकार बनाने के लिए आप सभी बड़ी मात्रा में आगे आएं और वोट दें और अपने बरसों पुराने सपने को पूरा करें। बहुत ही होशियार और सतर्क भी रहें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की किसी भी गड़बड़ी से होशियार रहें और गलत बटन ना दबाएं… जय हिंद।’ इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा, ‘आप सभी वोटर्स आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें, क्योंकि चुनाव ना केवल एक अच्छा माध्यम है बल्कि एकलौता माध्यम है अपनी पसंद के नेता को चुनने का, जो पसंद नहीं हैं उन्हें रिजेक्ट करने का।’

To get desired result & most desirable Govt. – come one & come all in maximum strength to make your long awaited dream come true. Be very careful & vigilant. Take care of any hanky panky – electronic machine or otherwise & not get a bad name. Best wishes! Jai Gujarat. Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 14, 2017

Exhorting all voters to come and vote in maximum numbers. After all elections are not only the best but the only way to select, reject and choose the right kind of People to create the right kind of society. Best wishes, Love you all. Jai Gujarat. Jai Hind. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 14, 2017

उनके इन ट्वीट्स पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें गद्दार कहा है। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा है कि सिन्हा जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद भी कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें पागल करार भी दे दिया। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिन्हा अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं।

Pagal Bihari — iamAshish (@ashish_sh22) December 14, 2017

अगर किसी पार्टी के पास शत्रु धन घर मे ही पड़ा हो तो

उस पार्टी को अपने शत्रु धन को बाहर फेकने की जरूरत है,,खामोश रहने से कुछ नही होगा,,फेको — Deepak Joshi (@e4fe784f253149c) December 14, 2017

बन्दे ने आजतक कभी ये नही बोला की bjp को वोट दीजिये। वाह — Vinit kumar Tiwari (@vinitJii) December 14, 2017

Jai GUJARAT, Jai Hind is Ok

Where is VOTE for BJP Line Or Loyalty Line Of BJP….? — Rudra (@NeerGopal) December 14, 2017

बता दें कि गुजरात में 9 दिसंबर को हुए पहले चरण के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ईवीएम ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट होने का दावा किया था। वहीं आज दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। इस चुनाव में भी वडोदरा और आसपास के शहरों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग से कई शिकायतें की गईं। कई स्थानों पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। 182 सीटों के लिए दो चरणों में संपन्न हुए चुनाव के बाद सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। दूसरे चरण में दोपहर दो बजे तक 47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। अभी शाम पांच बजे तक हुए कुल मतदान के आखिरी आंकड़ें सामने आने बाकी हैं। दूसरे चरण के तहत कुल 93 सीटों में मतदान गुरुवार को दर्ज हुआ है।

