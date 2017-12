आप नेता आशुतोष बोले- मान लो, मोदी जी हार गए; लोगों ने ऐसे कर दिया ट्रोल

गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी द्वारा जीती गई 99 सीटों को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। आशुतोष ने लिखा, ‘बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 99 सीटों पर सिमट गई। मोदी जी और अमित शाह का घमंड टूटना चाहिए। पूरी कैबिनेट लगी, सारे मुख्यमंत्री लगे, पूरी आरएसएस लगी, बेहिसाब धन लगा, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ी। कहां गया 150 प्लस का वादा? मोदी जी हार गये, मान लो बेहतर होगा।’ आप नेता के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने आम आदमी पार्टी की हार को लेकर आशुतोष पर निशाना साधा है। कुछ लोगों ने कहा है कि अगर ऐसा है तो आप वाले मातम क्यों मना रहे हैं, उन्हें तो इस बात का जश्न मनाना चाहिए। तो वहीं कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग की पसंदीदा पार्टी बन गई है, क्योंकि वह हर बार जमानत जब्त करवा लेती है।

AAP candidates lost their deposits in every seat AAP contested in Gujarat

— Akaash (@akaash111) December 19, 2017