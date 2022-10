Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ

Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 28 अक्टूबर को कांग्रेस ज्वाइन किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पूर्व यह अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस […]

Mahendrasinh Vaghela

