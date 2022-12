Live

Gujarat Election Phase 1 Voting Live: गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान शुरू, रिवाबा जडेजा ने डाला वोट, यहां देखें वोटिंग से जुड़े Updates

Gujarat Vidhan Sabha Chunav 2022 Phase 1 Polling Live Updates in Hindi: भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा 36 अन्य राजनीतिक दल भी पहले चरण के लिए मैदान में हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M) और भारतीय ट्राइबल पार्टी शामिल का नाम भी शामिल है।

गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू (Photo Source- PTI)