कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की राजनीति के माडल का अर्थ भाई-भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति है, जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया।

PM Modi : पीएम नरेंद्र मोदी (फ़ोटो सोर्स: @NarendraModi)

