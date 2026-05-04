Gossaigaon Assembly Election Result 2026 (गोसाईगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की गोसाईगांव विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। गोसाईगांव विधानसभा सीट पर इस बार Bodoland Peoples Front ने Majendra Narzary को उम्मीदवार बनाया। वहीं United Peoples Party Liberal ने Somnath Narzary को उम्मीदवार बनाया। गोसाईगांव सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bodoland Peoples Front के मजेंद्र नरज़री ने जीत हासिल की थी। गोसाईगांव सीट पर हार जीत का अंतर 10343 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने United Peoples Party Liberal उम्मीदवार सोमनाथ नरज़री को हराया था।

गोसाईगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gossaigaon Election Result 2026

यहां देखें गोसाईगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gossaigaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोसाईगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aninda Basumatary Rs 2,67,32,213 ~ 2 Crore+ / Rs 39,22,258 ~ 39 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Helen Murmu Rs 20,95,900 ~ 20 Lacs+ / Rs 7,70,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 64 Graduate Joseph Hasda / Cases Age Education 1 57 Graduate Phedricson Hansdak Rs 32,80,139 ~ 32 Lacs+ / Rs 1,09,692 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 33 Graduate Sabharam Basumatary Rs 5,06,84,815 ~ 5 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 Graduate

गोसाईगांव में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gossaigaon Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोसाईगांव में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Majendra Narzary 2016 Majendra Narzary 2011 Majendra Narzary

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।