Gosaba Assembly Election Result 2026 (गोसाबा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गोसाबा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। गोसाबा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jayanta Naskar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Barun Pramanik (CHITTA) को उम्मीदवार बनाया। गोसाबा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जयंत नास्कर ने जीत हासिल की थी। गोसाबा सीट पर हार जीत का अंतर 23709 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बरुण प्रमाणिक (चित्ता) को हराया था।

गोसाबा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gosaba Election Result 2026

यहां देखें गोसाबा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gosaba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोसाबा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adwaitya Jotdar Rs 3,32,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Post Graduate Bhupal Chandra Das Rs 74,83,304 ~ 74 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Bikarna Naskar / Cases Age Education 10 41 10th Pass Gopal Mandal Rs 1,52,702 ~ 1 Lacs+ / Rs 1,07,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 28 12th Pass Haripada Mandal Rs 34,16,143 ~ 34 Lacs+ / Rs 90,000 ~ 90 Thou+ Cases Age Education 0 51 Others Haripada Mondal / Cases Age Education 0 40 Graduate Prosanta Mridha Rs 6,82,852 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Graduate Rebati Mandal Mridha Rs 12,89,789 ~ 12 Lacs+ / Rs 50,990 ~ 50 Thou+ Cases Age Education 0 29 Graduate Subrata Mondal / Cases Age Education 0 49 Graduate

गोसाबा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gosaba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोसाबा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jayanta Naskar 2016 Jayanta Naskar 2011 Jayanta Naskar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।