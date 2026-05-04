असम की गोरेश्वर विधानसभा सीट पर कुल 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की गोरेश्वर विधान सभा सीट से Arun Baishya, IND से, Bapuram Boro, CPI(M) से, Kabin Baro, SUCI(C) से, Md. Jamiruddin Ahmed, IND से, Mrinal Biswas, IND से, Pabitra Kumar Baro, United Peoples Party Liberal से, Pranjit Kumar Biswas, IND से, Rabindra Biswas, IND से, Rajan Chauhan, AITC से, Rajat Ch. Swargiary, Voters Party International से, Sujan Paul, IND से, Suruj Ali, Rashtriya Ulama Council से, Victor Kumar Das, BJP से, Yaswanta Chauhan, IND से उम्मीदवार हैं।

असम में गोरेश्वर विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। गोरेश्वर विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

गोरेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Goreswar Election Result 2026

यहां देखें गोरेश्वर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Goreswar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोरेश्वर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arun Baishya Rs 35,47,000 ~ 35 Lacs+ / Rs 8,76,546 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 61 Graduate Bapuram Boro Rs 1,54,28,312 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Post Graduate Kabin Baro / Cases Age Education 0 58 10th Pass Md. Jamiruddin Ahmed Rs 46,06,147 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Mrinal Biswas Rs 4,07,951 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate Professional Pabitra Kumar Baro / Cases Age Education 0 54 10th Pass Pranjit Kumar Biswas Rs 6,51,200 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass Rabindra Biswas Rs 53,50,000 ~ 53 Lacs+ / Rs 14,53,776 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 2 54 12th Pass Rajan Chauhan / Cases Age Education 0 47 Graduate Professional Rajat Ch. Swargiary Rs 3,85,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 12th Pass Sujan Paul Rs 97,776 ~ 97 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Suruj Ali / Cases Age Education 1 35 5th Pass Victor Kumar Das Rs 34,63,301 ~ 34 Lacs+ / Rs 9,86,519 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Graduate Yaswanta Chauhan Rs 33,89,542 ~ 33 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 45 12th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।