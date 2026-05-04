Gopiballavpur Assembly Election Result 2026 (गोपीबल्लभपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गोपीबल्लभपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। गोपीबल्लभपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Khagendra Nath Mahata को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sanjit Mahata को उम्मीदवार बनाया। गोपीबल्लभपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. खगेंद्र नाथ महाता ने जीत हासिल की थी। गोपीबल्लभपुर सीट पर हार जीत का अंतर 23768 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार संजीत महाता को हराया था।

गोपीबल्लभपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gopiballavpur Election Result 2026

यहां देखें गोपीबल्लभपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gopiballavpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोपीबल्लभपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajit Mahata Rs 1,02,70,221 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 38 Others Ajit Mahato Rs 63,305 ~ 63 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 43 Literate Bikash Sharangi / Cases Age Education 0 61 Graduate Bimal Pal Rs 36,34,820 ~ 36 Lacs+ / Rs 8,28,800 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 1 42 Literate Dharmapal Bisui Rs 13,60,827 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass Kanailal Raut / Cases Age Education 0 52 10th Pass Rajesh Mahata Rs 84,11,206 ~ 84 Lacs+ / Rs 26,61,000 ~ 26 Lacs+ Cases Age Education 6 51 Post Graduate Sourav Ghosh Rs 48,46,598 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Graduate Professional Subhash Mahato / Cases Age Education 0 50 12th Pass

गोपीबल्लभपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gopiballavpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोपीबल्लभपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Khagendra Nath Mahata 2016 Churamani Mahata 2011 Chudamani Mahato

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।