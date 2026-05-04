Golakganj Assembly Election Result 2026 (गोलकगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की गोलकगंज विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। गोलकगंज विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Abdus Sobahan Ali Sarkar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ashwini Ray Sarkar को उम्मीदवार बनाया। गोलकगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के अब्दुस सोबाहन अली सरकार ने जीत हासिल की थी। गोलकगंज सीट पर हार जीत का अंतर 10699 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अश्विनी राय सरकार को हराया था।

गोलकगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Golakganj Election Result 2026

यहां देखें गोलकगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Golakganj (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोलकगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashwini Ray Sarkar Rs 10,65,41,699 ~ 10 Crore+ / Rs 4,70,00,939 ~ 4 Crore+ Cases Age Education 0 54 Post Graduate Jakir Hussain Rs 4,73,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Jamsher Talukdar / Cases Age Education 1 53 Post Graduate Kartik Chandra Ray Rs 10,90,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 189 ~ 1 Hund+ Cases Age Education 2 38 12th Pass

गोलकगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Golakganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोलकगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdus Sobahan Ali Sarkar 2016 Ashwini Ray Sarkar 2011 Abu Taher Bepari

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।