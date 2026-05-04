Golaghat Assembly Election Result 2026 (गोलाघाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की गोलाघाट विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। गोलाघाट विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ajanta Neog को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Bitupan Saikia को उम्मीदवार बनाया। गोलाघाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अजंता नियोग ने जीत हासिल की थी। गोलाघाट सीट पर हार जीत का अंतर 9325 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार बिटुपन सैकिया को हराया था।

गोलाघाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Golaghat Election Result 2026

यहां देखें गोलाघाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Golaghat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोलाघाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajanta Neog Rs 3,55,40,189 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Post Graduate Bitupan Saikia Rs 2,18,42,226 ~ 2 Crore+ / Rs 26,27,144 ~ 26 Lacs+ Cases Age Education 0 59 12th Pass Rubul Borah / Cases Age Education 0 51 Graduate

गोलाघाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Golaghat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोलाघाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ajanta Neog 2011 Ajanta Neog

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।