Gohpur Assembly Election Result 2026 (गोहपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की गोहपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। गोहपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sri Utpal Borah को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Ripun Bora को उम्मीदवार बनाया। गोहपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के श्री उत्पल बोराह ने जीत हासिल की थी। गोहपुर सीट पर हार जीत का अंतर 29294 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार रिपुन बोरा को हराया था।

गोहपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gohpur Election Result 2026

यहां देखें गोहपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gohpur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोहपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Hemanta Bijoy Mahanta Rs 2,51,08,949 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Post Graduate Nityananda Basumatary Rs 25,85,000 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Sankar Jyoti Kutum / Cases Age Education 0 48 Graduate Professional Utpal Borah Rs 5,62,31,341 ~ 5 Crore+ / Rs 1,16,23,073 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 59 Graduate Professional

गोहपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gohpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोहपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sri Utpal Borah 2016 Utpal Borah 2011 Smti Monika Bora

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।