Goghat Assembly Election Result 2026 (गोघट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गोघट विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। गोघट विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Biswanath Karak को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Manas Majumdar को उम्मीदवार बनाया। गोघट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिस्वनाथ करक ने जीत हासिल की थी। गोघट सीट पर हार जीत का अंतर 4147 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार मानस मजूमदार को हराया था।

गोघट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Goghat Election Result 2026

यहां देखें गोघट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Goghat (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोघट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dr. Nirmal Maji Rs 2,36,07,896 ~ 2 Crore+ / Rs 1,24,499 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 66 Post Graduate Haradhan Santra Rs 5,78,928 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 10th Pass Muktaram Dhawrey / Cases Age Education 0 59 Graduate Prasanta Digar Rs 1,04,40,525 ~ 1 Crore+ / Rs 18,34,692 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 1 39 Graduate Samir Roy Rs 9,68,400 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 12th Pass

गोघट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Goghat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोघट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biswanath Karak 2016 Manas Majumdar 2011 Biswanath Karak

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।