Goalpokhar Assembly Election Result 2026 (गोलपोखर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गोलपोखर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। गोलपोखर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Md. Ghulam Rabbani को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Md. Ghulam Sarwar को उम्मीदवार बनाया। गोलपोखर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के एमडी. गुलाम रब्बानी ने जीत हासिल की थी। गोलपोखर सीट पर हार जीत का अंतर 73514 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार एमडी. गुलाम सरवर को हराया था।

गोलपोखर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Goalpokhar Election Result 2026

यहां देखें गोलपोखर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Goalpokhar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोलपोखर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Masood Md. Naseem Ahsen Rs 41,00,000 ~ 41 Lacs+ / Rs 34,27,086 ~ 34 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Graduate Md Ghulam Rabbani Rs 3,14,64,095 ~ 3 Crore+ / Rs 91,67,678 ~ 91 Lacs+ Cases Age Education 1 56 Post Graduate Md. Ghulam Sarwar / Cases Age Education 3 43 Graduate Md. Nazir Akhtar Rs 50,75,100 ~ 50 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Nabin Chandra Singha Rs 27,27,864 ~ 27 Lacs+ / Rs 2,50,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 43 12th Pass Raghu Nath Singha / Cases Age Education 0 55 8th Pass Sarajit Biswas Rs 15,000 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 34 Post Graduate Shambhu Lal Roy Rs 1,84,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Graduate Sunil Biswas / Cases Age Education 0 51 10th Pass Towhid Ahmed Khan Rs 47,88,384 ~ 47 Lacs+ / Rs 13,41,311 ~ 13 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Zamaluddin Rs 46,26,024 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 8th Pass

गोलपोखर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Goalpokhar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोलपोखर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Md. Ghulam Rabbani 2016 Md Gulam Rabbani 2011 Md. Ghulam Rabbani

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।